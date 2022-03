«Mieux vaut battre sa femme que gifler un enfant grossier?»

Vous avez été nombreux à réagir sur lessentiel.lu à la sanction du prof condamné pour avoir giflé un élève.

Beaucoup dénoncent le manque de civisme d’une partie de la jeunesse. Pour d’autres, un peu esseulés, la violence ne mène à rien.

«Honteux de condamner un professeur à 5 ans de prison (…) Je crois vraiment que nous perdons le sens réel des valeurs. Mieux vaut battre sa femme que de gifler un enfant grossier et irrespecteux..mais où va-t-on??» s’est indignée Vanessa. Pour Tom et Lucky, l’explication est simple: «Papa va me défendre et payer un avocat» et «les parents ont trouvé la solution idéale pour gagner de l'argent facile».