Présidentielle en France : «Mieux vaut un vote qui pue, qu’un vote qui tue»

Des milliers de personnes ont participé, samedi, à des rassemblements contre l’extrême droite en France, appelant à faire barrage à Marine Le Pen.

«Mieux vaut un vote qui pue qu’un vote qui tue». A Paris et en région, ils sont plusieurs milliers à être venus dire «non à l’extrême droite» sans pour autant soutenir Emmanuel Macron à huit jours du second tour de la présidentielle qui oppose le président sortant à Marine Le Pen.

«Projet de société destructeur»

«En rejetant Marine Le Pen, il s’agit d’empêcher l’avènement d’un projet de société destructeur de l’Etat de droit, de la république démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour», selon le communiqué des organisateurs, une trentaine d’organisations et syndicats, comme la LDH, SOS Racisme, la CGT, le Syndicat de la magistrature ou encore le syndicat national des journalistes. Dans ces cortèges baignés de soleil, si les manifestants sont tous contre l’extrême droite, ils n’épargnent pas le président sortant, voire renvoient les deux prétendants dos-à-dos.

«On aurait aimé avoir le choix»

A Paris, le coprésident du Mrap François Sauterey résume: «nous ne voulons pas de Marine Le Pen à l’Élysée. Nous sommes là pour dire «utilisez votre bulletin de vote pour l’empêcher d’arriver au pouvoir», on ne dit pas «votez Macron», mais ça revient à ça». Voter Macron , c’est permettre «de choisir à qui on s’oppose. (...) On aura la possibilité d’organiser une opposition forte», selon Aneth Hambert, 25 ans et militante EELV à Lille.