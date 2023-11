Migrants à la rue: «Ce n’est pas deux nuits sous tente qui vont les dissuader»

Des demandeurs d’asile contraints de camper sous le pont Adolphe, l’info que vous rapportait «L’essentiel» mardi a choqué. Au point de faire réagir le ministre de l’Immigration. Face au Collectif Réfugiés Luxembourg qui donnait l’alerte, il a maintenu sa décision de ne plus accueillir automatiquement les hommes voyageant seuls. «Les capacités d’hébergement ont atteint leurs limites et la priorité absolue doit être donnée aux femmes, enfants et familles», avance-t-il, précisant que 27 hommes étaient encore en attente. Une position qui désole les associations.

«Le ministre présente cette approche comme une »décision en faveur des plus vulnérables«. Or, il n’est, bien entendu, pas question de mettre à la rue des femmes et enfants, nous demandons justement à ce qu’il n’y ait pas de discrimination opérée entre demandeurs. Ils ont tous droit à un hébergement et ce droit doit être respecté», dit Catherine Warin, cofondatrice et présidente de Passerell.