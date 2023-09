Afflux de migrants à la frontière avec les Etats-Unis 

«Je suis heureux parce que je suis à un pas... mais je suis triste parce que nous ne pouvons pas passer», confie Noe Zelaya, un Hondurien planté devant la frontière avec sa femme et ses deux enfants de 12 et 5 ans. «Ils ne peuvent pas passer», prévient l’un des gardes-frontières, alors que la femme de Noe implore de l’aide au côté de son fils en pleurs.

Fuir le crime organisé

«Nous ne pouvions plus supporter les Maras», explique Noe, un mécanicien de la ville hondurienne de San Pedro Sula, faisant référence au crime organisé dans son pays. La famille a traversé la rivière avec de l’eau jusqu’à la poitrine, tout comme un couple de Vénézuéliens arrivés à Eagle Pass sous un soleil de plomb. «Je me sens triste parce que je pensais que cela serait plus facile d’arriver ici», déclare Juan Diaz, 28 ans, un déserteur de l’armée vénézuélienne fuyant la crise politique et économique de son pays.