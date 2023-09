Migrations: Von der Leyen présente un plan d’urgence pour aider l’Italie

Après avoir visité, avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le centre d’accueil pour migrants de la petite île, Mme Von der Leyen a détaillé un plan d’aide en dix points, destiné à gérer la situation présente, à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens et à prévenir la répétition d’épisodes d’arrivées massives qui mettent sous forte tension les capacités logistiques et administratives de la péninsule. Il est censé conjuguer fermeté à l’encontre des passeurs et facilitation des voies légales d’entrée dans l’espace européen pour les candidats éligibles à l’asile.

Améliorer le dialogue avec les principaux pays d’émigration

Bruxelles entend d’abord renforcer l’assistance à l’Italie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’agence de garde-côtes et de garde-frontières de l’UE, Frontex, afin d’assurer l’enregistrement des migrants, la prise d’empreintes, les entretiens, etc. Frontex, et d’autres agences, devront aussi intensifier la surveillance des mers et «étudier les options pour étendre ses missions navales en Méditerranée».