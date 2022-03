Paris : Mika devient animateur radio

PARIS - Mika aurait toujours rêvé de devenir animateur radio, et c’est Europe 1 qui lui offre aujourd'hui la possibilité de réaliser ce vœu pendant toute une journée. Le chanteur américano-libanais au français parfait sera à la fois présentateur et invité, à l’occasion des deux concerts qu’il donnera les 26 et 27 avril à Paris-Bercy.