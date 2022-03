Mika: «Mes chansons étaient mes munitions»

Plus jeune, Mika a souffert de son look et de sa voix haut perchée. Aujourd’hui, bien dans sa peau, il s’apprête à sortir un nouvel album.

«Enfant, je m’enfermais dans mon monde pour échapper aux choses de la vie. J’écrivais des chansons pour me donner une nouvelle réalité.» Le chanteur Mika, 26 ans, s’est confié à Elle sur sa jeunesse à l’école et l’exutoire que lui offrait la musique.

«Je n’avais pas le bon look et une voix haut perchée dont on se moquait sans cesse. Je me disais que si j’écrivais un refrain accrocheur, il serait dix fois plus puissant que les insultes qu’on me balançait à l’école.»

Comparé à Freddie Mercury

Quelques années plus tard, l’interprète américano-libanais a vendu plus de 7 millions d’albums dans le monde. Le performer, souvent comparé à Freddie Mercury dans son attitude, ajoute: «Ma musique n’est pas ouvertement sexuelle, mais elle exprime le brouillage des genres. Prince marchait sur des talons hauts et se déhanchait comme une strip-teaseuse tout en restant terriblement masculin.»