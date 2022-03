Football - Ligue 1 : Mikautadze ne sera pas le joker du FC Metz

Prêté à Seraing par Metz, le jeune Georges Mikautadze enchaîne les buts à un rythme affolant. Mais il n'est pas possible de le rappeler avant janvier.

Alors que le secteur offensif du FC Metz enchaîne les tuiles en ce début de saison, un attaquant du club grenat est en train de marcher sur l'eau. Georges Mikautadze, prêté au RFC Seraing, au deuxième échelon belge, réalise des débuts en pros tout simplement éblouissants, avec l'incroyable total de quatorze buts en sept matches. Le jeune homme qui fêtera ses 20 ans, le 31 octobre, a déjà inscrit un quadruplé, deux triplés consécutifs et n'a passé qu'un seul match sans marquer. «Je crois que c'est unique au monde en ce moment, avance Peter Kerremans, directeur sportif de Seraing. Tous ceux qui l'ont vu jouer savent qu'il a vraiment quelque chose».

Alors, au vu du sous-effectif lorrain en attaque, Mikautadze pourrait-il être le joker recherché? Les règlements FIFA répondent que non, en tout cas pas avant le mercato de janvier. Metz n'a, pour l'instant, pas évoqué la possibilité d'un rappel du natif de Lyon avec son club partenaire, qui accueille sept joueurs lorrains prêtés cette saison.

Mais du côté belge, la perspective de devoir laisser partir la pépite si la maison mère le demande commence à faire parler. «On a bien vu que Niane s'était blessé, donc quand on voit ce qui se passe chez nous, on fait vite le rapprochement, souffle Peter Kerremans. A priori, on est tranquilles jusqu'en décembre».