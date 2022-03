Mike Skinner a mis le public à genoux au propre et au figuré

LUXEMBOURG -

Vendredi, à l'Atelier, The Streets aka Mike Skinner, le sale gosse de Birmingham,

a fait ce qu'il voulait d'un public plus que

consentant.

«Vous me voyez tous bien là? Alors maintenant je vais vous expliquer ce que j'attends de vous!». Quand certains en font des tonnes, pour mettre leur public à genoux, Mike Skinner, lui, n'a qu'à demander.

Frondeur, gouailleur, le chav et ses trois poils au menton fait des bonds les genoux relevés au niveau des oreilles, escalade les amplis, prend la pose et donne ses ordres au public venu en masse qui lui obéit aveuglément. Histoire de donner à Mike Skinner toute l'amplitude nécessaire à faire le beau, Kevin Mark Trail, déjà présent sur «Original pirate material», le seconde au rap et assure les chants avec une énergie qui n'a pas grand-chose à envier au petit maître.

Pendant une heure et demie, The Streets revisitera d'un accent cockney à couper au couteau ses quatre albums, déroulant son histoire, des galères de la rue anglaise aux déboires de la célébrité, où l'on apprend que sortir avec des mannequins peut aussi être usant, jusqu'à la période plus apaisée de «Everything Is Borrowed».

Avec ses acolytes, il navigue entre rap, dub, pop, fait des clins d'œil à l'électro, au garage. Et quand il s'agit de remettre de l'huile sur le feu, il sort de sa poche un bon vieux titre de Prodigy. Une véritable tuerie dont on ressort survitaminé. En première partie, on a eu droit à un premier jet de ce qui sera le nouveau Raftside, «Disco Guantanamo», à paraître l'an prochain.

Pour ce set sobre servi avec conviction sur guitare sèche, l'artiste est redevenu un one-man-band. Instant comique lorsqu'il fit monter sur scène un parfait inconnu qui contribua avec une petite ballade inspirée.