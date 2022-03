Cyclisme sur route : Mikel Landa quitte la Sky pour rejoindre Movistar

L'Espagnol, quatrième du dernier Tour de France, ne sera plus le coéquipier de Christopher Froome. Il retourne courir dans son pays, pour être leader.

Mikel Landa (en blanc) a été l'un des équipiers les plus précieux pour Christopher Froome cet été sur le Tour de France.

Le grimpeur basque Mikel Landa, 4e du dernier Tour de France, va quitter l'équipe britannique Sky et rejoindre l'an prochain Movistar pour deux saisons, a annoncé mardi la formation espagnole. Le coureur de 27 ans a réussi en 2017 la meilleure année de sa carrière: vainqueur d'une étape et du maillot de meilleur grimpeur du Tour d'Italie, quatrième du Tour de France à une petite seconde du podium, et vainqueur début août du Tour de Burgos.