Carnet rose : Mila et Ashton deviennent parents d'une petite fille

L'actrice américaine de 31 ans a donné naissance à son premier enfant, le 30 septembre, à Los Angeles, a révélé le site «TMZ».

«Elle est là et elle est en bonne santé», a confirmé une source au magazine People en parlant du bébé. Il y a un mois, Mila avait confié à Ellen DeGeneres qu'elle prévoyait d'accoucher sans péridurale .

«Je vais le faire le plus naturellement possible, à moins qu'il y ait une urgence ou que quelque chose se passe mal». Mila et Ashton sont en couple depuis 2012. Leurs fiançailles ont été annoncées en février dernier.