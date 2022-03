Classique/Cyclisme : Milan-Sanremo: victoire du Slovène Mohoric

Le Slovène Matej Mohoric, de l'équipe Bahrain, a remporté samedi Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison cycliste courue sur 293 kilomètres.

Un Slovène a gagné pour la première fois Milan-Sanremo mais c'est Matej Mohoric qui a décroché la victoire, samedi, dans la première grande classique de la saison après un grand numéro dans la descente du Poggio. Tadej Pogacar, son compatriote vainqueur du Tour de France, a pris la 5e place de la «classicissima», longue de 293 kilomètres. Sur la ligne, Mohoric a devancé de 2 secondes le Français Anthony Turgis et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Le Belge Wout van Aert, marqué de près, a terminé dans le premier groupe, à la 8e place.

Mohoric s'est détaché à 4 kilomètres de l'arrivée, dans la descente sinueuse du Poggio. Le Slovène, l'un des grands spécialistes de l'exercice, a frôlé la sortie de route mais a creusé un écart de 5-6 secondes avant de bénéficier de la surveillance réciproque des favoris dans les rues de Sanremo. Pogacar, qui a attaqué à quatre reprises dans le Poggio, n'a pu provoquer la décision dans cette dernière difficulté et a basculé au sommet dans un petit groupe de quatre (avec Kragh Andersen, van der Poel et van Aert), avec quelques mètres d'avance seulement sur Mohoric et le premier groupe.