Milena Steinmetzer : «Beaucoup de femmes subissent le travail à temps partiel»

LUXEMBOURG – Membre de la plateforme Journée Internationale des Femmes (JIF) et de l'OGBL, Milena Steinmetzer est cette semaine l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio.

La séquence du 7 mars

«Ces dernières années, on a réussi à se faire entendre. On a eu des réunions avec des ministres. Malheureusement, peu de choses ont bougé. Nous avons bien sûr de grandes revendications, comme la réduction du temps de travail. Cela ne va pas se faire en un an. C’est un combat de longue haleine», explique Milena Steinmetzer.