Milena Steinmetzer : «Beaucoup trop de femmes au salaire minimum»

LUXEMBOURG – Membre de la plateforme Journée internationale des femmes (JIF) et de l'OGBL, Milena Steinmetzer est cette semaine l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio.

Foto: Editpress/Alain Rischard

La séquence du 9 mars

Faut-il être une femme pour être membre de la plateforme JIF? Non, répond Milena Steinmetzer. «Des hommes sont actifs chez nous» affirme-t-elle. La plateforme est ouverte à tous. Il suffit de la contacter par e-mail ou via les réseaux sociaux.

Une nouvelle fois interrogée sur l'égalité salariale, la militante rappelle la précarité professionnelle de certaines femmes. «Les femmes font plus de temps partiel et elles sont sont surreprésentées dans les secteurs à bas salaire comme le ménage, le commerce et l'horeca» ajoute la jeune femme.

«Un souvenir de vacances, en Grèce» Milena Steinmetzer

La séquence du 8 mars

En 2022, deux féminicides ont été enregistrés au Luxembourg. «La violence conjugale est un tabou au Grand-Duché, on n'en parle pas trop», estime Milena Steinmetzer, membre de la plateforme Journée internationale des femmes (JIF).

La membre de la plateforme Journée internationale des femmes (JIF) juge qu'il y a un manque de courage politique pour certains sujets comme la filiation. «Si un couple lesbien a un bébé, la femme qui n'accouche pas doit l'adopter, déplore Milena Steinmetzer. Elle n'est pas reconnue automatiquement comme la deuxième mère. Un changement devrait être fait».

«J'aime la série ''Peaky Blinders''» -

La séquence du 7 mars

Une vingtaine de personnes de différentes organisations sont engagées pour la plateforme JIF (Journée internationale des femmes). Les revendications de l’organisation fondée en 2011 sont-elles entendues?

«Ces dernières années, on a réussi à se faire entendre. On a eu des réunions avec des ministres. Malheureusement, peu de choses ont bougé. Nous avons bien sûr de grandes revendications, comme la réduction du temps de travail. Cela ne va pas se faire en un an. C’est un combat de longue haleine», explique Milena Steinmetzer.

Interrogée sur l’égalité salariale, la militante a tenu à relativiser certains chiffres et a pointé les difficultés de certaines femmes à obtenir un contrat de travail à temps plein. «Beaucoup de femmes subissent le travail à temps partiel, notamment dans des secteurs comme le nettoyage et le commerce», assure-t-elle, rappelant les conséquences sur le long terme pour le calcul des retraites.

La séquence du 6 mars

Fondée en 2011, la plateforme JIF (Journée internationale des femmes) est une organisation féministe luxembourgeoise qui organise la Journée internationale pour le droit des femmes, au Luxembourg, le 8 mars. «On partira de la place Hamilius, on passera par la Chambre des députés pour se réunir sur la place d'Armes», explique Milena Steinmetzer, membre de la plateforme du syndicat OGBL.

Parmi les grands sujets mis en avant pour cette journée, le logement, les écarts de salaires entre les hommes et les femmes et toutes les formes de violences envers les femmes. «La notion de féminicide n'existe pas dans le code pénal au Luxembourg. On veut qu'elle y soit inscrite pour pouvoir lutter contre cette violence spécifique», ajoute la militante.

«Cela me fait rêver d'un monde meilleur» Milena Steinmetzer