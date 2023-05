Miley Cyrus a changé complètement de look

Jusqu’à présent, 2023 a plutôt été une bonne année pour la chanteuse Miley Cyrus. Morceau le plus streamé depuis janvier, son tube intitulé «Flowers» est en tête du classement mondial hebdomadaire de singles publié par le magazine Billboard, depuis douze semaines, et son album ne cesse de battre des records. La trentenaire n’aurait donc pas franchement eu besoin de plus de publicité. Pourtant, tous les projecteurs étaient braqués sur elle lorsqu’elle a débarqué aux Fashion Los Angeles Awards… non pas en blonde, mais en brunette.

Comme dans «Hannah Montana»

Vous avez un sentiment de déjà vu? Et pour cause: ce look rappelle un peu l’époque de «Hannah Montana», la série Disney qui a propulsé Miley Cyrus au rang de star internationale au milieu des années 2000. Et les fans sont ravis. «Cette coupe est top», «J’en suis dingue» et «Queen Miley» peut-on lire parmi les commentaires laissés sur Twitter non seulement par ses nombreux fans, mais aussi par Vanessa Hudgens et la it-girl, Paris Hilton.