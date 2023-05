Musique: Miley Cyrus bat un record de vitesse sur Spotify

«Certaines fleurs ne fanent jamais. Depuis le 4 mai 2023, ''Flowers'' de Miley Cyrus est devenu le titre à atteindre le plus rapidement le milliard de streams dans l’histoire de Spotify», a annoncé le service de streaming le 5 mai 2023 sur Instagram. Dans la foulée, la chanteuse a posté sur Twitter «Merci un milliard de fois. Je vous aime».

On notera que ce n’est pas le premier titre de Miley Cyrus qui dépasse ce cap symbolique. «Party in the U.S.A.» a été streamé près de 1,2 milliard de fois. Il a toutefois été publié en août 2009.