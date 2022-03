Miley Cyrus prépare sa rentrée des classes

Elle est une star mais est aussi et avant tout une lycéenne. Alors la jeune fille de bientôt 16 ans est allée achetée trousse, crayons et autres cahiers à spirale. Parce qu'il n'y a pas que la scène...

En attendant de souffler ses 16 bougies le 23 novembre prochain, la chanteuse doit d’abord penser à rapporter de jolies notes de l’école et quoi de plus efficace que de beaux cahiers et de beaux crayons pour attaquer l’année scolaire? Miley Cyrus est donc partie au supermarché avec sa petite liste pour faire le plein.

Elle ne suis pas une scolarité normale mais des cours à domicile. On imagine mal celle qui a vendu plus de 800 000 exemplaires de son premier album en l’espace de 5 semaines, assister aux cours au milieu des élèves «normaux». La chanteuse signerait plus d’autographes que de devoirs…

A noter que la sortie en France de on album «Breakout» a été avancée. Les fans pourront se procurer l’opus dès le 20 octobre et non plus le 27 comme c'était initialement prévu.

MC/lessentiel.lu

