Un militaire ukrainien condamné à 19 ans de prison pour «meurtre» d'un civil

Anton Tcherednik, militaire ukrainien, était accusé d'avoir abattu un civil pour avoir mal prononcé le mot "pain" en ukrainien, selon les enquêteurs russes cités par l'agence de presse publique Ria Novosti. Le tribunal militaire du district du Sud à Rostov-sur-le-Don a condamné M. Tcherednik à «19 ans de détention», dont trois ans à purger en prison et le reste dans un camp pénitentiaire à régime sévère, a précisé l'agence.

Selon les enquêteurs, le 27 mars 2022, le militaire ukrainien a interpellé deux civils dans le village de Mirnyï, près de Marioupol, les a obligés à s'allonger par terre et a frappé l'un d'entre eux au visage avec un fusil. Il les a ensuite obligés à prononcer le mot «pain» en ukrainien et a fusillé celui qui n'a pu le faire correctement. Le deuxième civil est resté en vie et a témoigné contre M. Tcherednik.