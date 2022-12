Téléréalité : Milla Jasmine enceinte après avoir fait une fausse couche

La starlette de téléréalité a annoncé une nouvelle bouleversante à ses fans, sur Instagram.

Après s’être mariée précipitamment, Milla Jasmine va bientôt pouponner. Dimanche 11 décembre 2022, la candidate de téléréalité a annoncé la nouvelle à ses fans par le biais d’une vidéo postée sur Instagram. Cependant, tout n’a pas été rose pour la future maman. «Il y a plusieurs mois j’ai été hospitalisée, j’avais mal au ventre, je ne savais pas ce qui m’arrivait. Les médecins m’ont dit que je devais me faire opérer en urgence, parce que j’étais entre la vie et la mort», peut-on l’entendre dire en voix off, sur des images où elle apparaît à l’hôpital.

À ce moment-là, Jasmine était enceinte, mais elle ne l’avait pas annoncé publiquement. «J’ai perdu mon bébé, a-t-elle poursuivi. Cela a été une épreuve très difficile pour moi. Mais heureusement que mes amis étaient là, mon mari, ma famille et petit à petit, j’ai commencé à retrouver le sourire, à reprendre goût à la vie, malgré cette épreuve qui était très difficile pour moi». La Française de 33 ans, installée à Dubaï et qui se dit millionnaire, a ensuite expliqué qu’elle avait énormément prié pour qu’un miracle se produise. «Et il me semble que Dieu m’a entendue», se réjouit-elle, en dévoilant l’échographie de son futur enfant.

Les abonnés de l’influenceuse ont été nombreux à la féliciter sur le réseau social. Parmi eux, d’autres candidats de téléréalité. «Félicitations à vous! La plus belle chose au monde», lui a écrit Benjamin Samat. «Félicitations ma chérie! Tu le mérites tellement. Trop hâte de devenir tata!», a renchéri Manon Marsault. Bouleversée par ces mots, Milla a répondu: «Je suis en train de pleurer! Vos messages me touchent beaucoup trop! Si vous saviez comme ça a été difficile et éprouvant pour moi. Et de garder cela pour moi, alors que j’avais envie de vous le dire, de partager ça avec vous. Merci de votre pluie d’amour».