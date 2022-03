Miller favori à Beaver Creek

L’Américain Bode Miller, qui a retrouvé ses sensations en slalom, le Suisse Daniel Albrecht, qui a progressé en vitesse, et le Français Jean-Baptiste Grange sont les favoris du premier super-combiné de la saison en Coupe du monde de ski alpin, jeudi, à Beaver Creek (Colorado).

Parmi les autres postulants figurent le Norvégien Aksel Lund Svindal, de retour à Beaver Creek un an après son terrible accident, ou encore l’Autrichien Benjamin Raich et le Suisse Silvan Zurbriggen. La station américaine accueillera un super-G samedi et un géant dimanche.