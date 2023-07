Dettes: Le FMI va verser 7,5 milliards de dollars à l’Argentine

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi le versement de 7,5 milliards de dollars supplémentaires au gouvernement argentin, correspondant aux cinquième et sixième examens du programme d’aide à destination du pays sud-américain.

La décision doit encore être approuvée par le conseil d’administration du Fonds qui se réunira au cours de la deuxième quinzaine du mois d’août. Ce nouveau déboursement porte désormais à 36,3 milliards de dollars le montant total des fonds d’ores et déjà alloués à l’Argentine depuis le début du programme d’aide, en mars 2022.

Accord d’une importance politique

Au total, ce programme de 30 mois doit apporter une aide totale de 44 milliards de dollars (soit environ 32 milliards de DTS, ou droits de tirages spéciaux, l’unité de compte du FMI basée sur un panier de devises) à Buenos Aires, de loin le plus important programme d’aide actuellement mis en place par le FMI. Un accord de principe avait été trouvé dimanche entre le gouvernement et la mission du Fonds en charge de l’Argentine sur les modalités de remboursement de ce programme.

Il s’agissait d’un accord important pour le ministre de l’Économie argentin Sergio Massa, candidat à l’élection présidentielle d’octobre prochain pour la coalition «Union pour la Patrie» qui regroupe les formations soutenant le gouvernement sortant d’Alberto Fernandez. Avec des réserves monétaires en chute libre, l’Argentine a dû payer, le 30 juin, une échéance de 2,7 milliards de dollars en Droits de tirage spéciaux (DTS, l’unité de compte du FMI basée sur un panier de devises, ndlr) et une partie en yuans (la monnaie chinoise). Elle doit encore rembourser le 31 juillet au FMI une échéance 2,5 milliards de dollars.

Douloureuse question du remboursement

Mais l’Argentine est en mal chronique de devises, en particulier de dollars, et cherche un accord pour flexibiliser ce plan de remboursement. Le pays avait notamment annoncé en avril qu’il allait désormais régler ses importations chinoises en yuan plutôt qu’en dollars américains, à l’instar du Brésil, face à la pénurie de billet vert. Aux prises avec une inflation dépassant 100% en interannuel, l’Argentine est de plus dans une année d’élections générales, ce qui accroît habituellement l’instabilité économique et financière.