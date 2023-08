«Je savais qu’il allait jouer un rôle important dans ma vie la première fois qu’on s’est parlé», a-t-elle raconté au Sunday Times, (traduit par Elle.fr). Pour la jeune femme, il était clair que le fils du rocker Jon Bon Jovi était l’amour de sa vie: «J’ai couru voir ma mère et je lui ai dit que je l’aimais vraiment, vraiment beaucoup. Après notre rencontre, nous avons su que nous ne voulions plus jamais nous quitter. On ne peut pas dire pourquoi quelqu’un est l’élu. C’est juste le sentiment de savoir que c’est la personne avec qui on veut passer tout le reste de son temps».