NBA : Milwaukee et Golden State passent le premier tour des play-offs

Milwaukee, champion en titre, et Golden State, de retour en phases finales après deux saisons ratées, se sont qualifiés mercredi pour le prochain tour des play-offs NBA.

Absente des phases finales les deux dernières saisons, l'équipe californienne, championne NBA en 2015, 2017 et 2018, défiera au prochain tour le vainqueur de la série entre Memphis et Minnesota, dans laquelle les Grizzlies mènent pour l'instant trois victoires à deux. Les Warriors, qui menaient la série 3 à 0 avant de s'incliner dimanche dans le Colorado, ont dû batailler face à une équipe de Memphis une nouvelle fois portée par son "joker" serbe Nikola Jokic, qui a marqué 30 points.

Golden State avait toutefois plus d'atouts dans sa manche. Draymond Green a encore parfaitement dirigé la défense, tandis que Klay Thompson et Gary Payton II, tous deux auteurs de 15 points, ont ainsi parfaitement secondé Curry, pour prendre le dessus sur les Nuggets dans le dernier quart-temps remporté 32 à 20.

A Milwaukee, Antetokounmpo avait, lui, décidé de "hausser le ton" et de "jouer dur" contre les Bulls, qui n'ont pu que constater les dégâts. Le Grec, élu deux fois meilleur joueur de la ligue (MVP) en 2019 et 2020, a réussi 11 de ses 15 tirs et pris également 9 rebonds.