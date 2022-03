NBA : Milwaukee réussit un improbable retour

Les Bucks ont réussi un incroyable retournement de situation: ils ont remonté en fin de match un retard de 14 points, pour obtenir dans les dernières secondes un succès inespéré face au Miami Heat, tandis que James Harden a été fêté pour sa première à Philly.

La tentative désespérée de Tyler Herro du milieu de terrain au buzzer a manqué le cercle, et la série de quatre victoires du Miami Heat, qui a rentré 21 de ses 44 tirs à trois points dans ce match, a donc pris fin.

«Il fallait juste être agressif et se dépouiller», a déclaré Jrue Holiday, auteur du panier décisif après la rencontre, qui a qualifié la «persévérance» comme la clé de leur victoire.

Giannis Antetokounmpo, la star des Bucks, a pesé de tout son poids dans la rencontre avec 28 points, 17 rebonds et cinq passes décisives. Middleton et Holiday ont apporté leur obole, à hauteur de 26 et 25 points.