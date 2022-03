A nouveau célibataire – Miné par la rumeur, Usher divorcé

À nouveau célibataire : Miné par la rumeur, Usher divorcé

Usher déclare qu’il se sépare de sa femme. Cela quelques mois après qu’il a été attaqué par des personnes qui affirment qu’il leur avait transmis un herpès génital.

Usher est à nouveau sur le marché des célibataires. Après deux ans de mariage et presque dix ans de romance, le chanteur et Grace Miguel ont décidé de divorcer. C’est dans un communiqué que le couple a annoncé cette décision «mûrement réfléchie». «Nous restons des amis profondément liés qui continueront de se soutenir mutuellement dans les prochaines étapes de notre vie, écrivent-ils. L’énorme quantité d’amour et de respect que nous avons l’un pour l’autre ne fera qu’augmenter à mesure que nous avançons».