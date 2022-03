Jeux vidéo : «Minecraft» vire des références à son créateur

Microsoft a pris les distances avec le controversé Markus «Notch» Persson, en effaçant plusieurs références au concepteur du titre culte dans le jeu.

Le jeu «Minecraft» s'est vendu à plus de 154 millions d'exemplaires sur les différentes plateformes.

Dans les crédits de «Minecraft», Markus «Notch» Persson reste le créateur de ce jeu culte. Par contre, sur le menu principal, où des petits messages aléatoires sont affichés dans le coin supérieur droit de l'écran, une mise à jour a scellé le sort des références au concepteur du jeu de construction: «Made by Notch!», «The Work of Notch!» ou encore «110813!» (sa date de mariage) n'y apparaissent désormais plus, rapporte Eurogamer.