Tournoi WTA au Luxembourg : Minella-Petkovic, un duel entre habituées

L'Eschoise Mandy Minella défie l'Allemande Andrea Petkovic au premier tour du BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

«Le public sera derrière Mandy»

L'Allemande Petkovic a ainsi disputé toutes les éditions de l'épreuve depuis 2012 et sera en lice cette année pour la huitième fois au Grand-Duché. «Avec Mandy, nous nous connaissons depuis toutes jeunes. C'est une fille que j'aime bien et une bonne joueuse. Ce sera un match difficile pour moi. Elle lutte toujours et jouera chez elle», insistait lundi la 57e mondiale, de retour sur les courts après une blessure à Tokyo, il y a un mois.