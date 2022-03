Trafic au Luxembourg : Mini-pagaille sur les routes à cause du verglas

LUXEMBOURG – Le verglas a causé de nombreux accidents sur les routes du Grand-Duché, restez prudents toute la matinée!

Si vous avez mis un pied dehors ce mardi matin, vous vous êtes sans doute rendu compte qu’il fallait être vigilant. Les températures plus que fraîches ont rendu les routes glissantes et certains automobilistes en ont fait les frais.

L’ACL appelle à la prudence et signale des accidents. Un camion et une voiture sont entrés en collision à Eischen rue de Hobscheid, quatre voitures étaient à l’arrêt entre Frisange et Aspelt, un bus était en difficulté rue de l’industrie à Bertrange. D’autres perturbations étaient signalées à Reisdorf ou encore dans le secteur de Roeser et à Pétange, dans la rue principale.