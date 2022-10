Luxembourg: Ministère et syndicat s'écharpent sur le voile islamique

«Le voile islamique constitue un moyen d'aliénation et de soumission de la femme musulmane. Il doit être banni de l'école publique». Sollicité par L'essentiel pour une prise de position sur le port des signes religieux ostentatoires à l'école, le SEW-OGBL a jeté un pavé dans la mare, réclamant «l'interdiction du voile et de tout autre signe religieux ostensible» dans les établissements scolaires publics du Grand-Duché. «L'accepter, c'est attiser les tensions entre les communautés (…) Cela équivaut à prêter moralement main-forte à ceux qui veulent maintenir la femme sous tutelle et à mettre sous pression les élèves musulmanes qui refusent de le porter», justifie le syndicat enseignant.