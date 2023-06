Max Hahn favori pour succéder à Corinne Cahen

Après des hésitations, c’est le nom de Max Hahn qui revient le plus pour intégrer le gouvernement, d’après les informations de L’essentiel. Le député de 42 ans récupérerait les ministères de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région que Corinne Cahen occupe depuis près de dix ans. Celle-ci a présenté sa démission lundi, comme prévu, après s’être fait élire au conseil communal de la ville de Luxembourg.

Finalement, le nom de Max Hahn tenait la corde mercredi soir. Il a l’avantage de la jeunesse et de la connaissance des dossiers, puisqu’il est à la Chambre le président de la commission Famille et de l’Intégration. De plus, le DP renverrait un élu du sud au gouvernement, un atout en amont des élections d’octobre, alors que Pierre Gramegna avait quitté l’exécutif, en janvier 2022. Aux élections communales de dimanche, Max Hahn avait obtenu le deuxième meilleur score à Dippach et était bien parti pour conserver son poste d’échevin qu’il occupe depuis 2011.