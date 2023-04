Guerre en Ukraine: Le ministre chinois de la Défense salue des liens «forts» avec Moscou

Le ministre ukrainien doit rencontrer lundi son homologue irakien Fouad Hussein et le Premier ministre Mohamed Chia Al-Soudani, a annoncé dans un communiqué le porte-parole du ministère irakine des Affaires étrangères, Ahmed al-Sahhaf. M. Kouleba sera à Bagdad «pour discuter du renforcement des relations bilatérales, mener des consultations sur plusieurs dossiers et évoquer des défis régionaux et internationaux», précise le communiqué.