Séisme en Turquie et en Syrie: Miracle, une femme et un enfant sortis vivants

L'avion A400M luxembourgeois et son équipe ont été déployés en Turquie, pour venir en aide aux zones sinistrées par le séisme, indique la Défense sur Twitter ce dimanche. L'avion a emmené une équipe logistique belge et les équipements nécessaires à la mise en place d'un hôpital de campagne en Turquie.

L'avion doit atterrir dans l'après-midi de dimanche à Incirlik. La fin du trajet jusqu'à Kirikhan se fera en camion et devrait durer 8 heures, selon la RTBF. L'hôpital de campagne de 6 000 m² doit disposer d'une salle d'opération, de scanners, d'un laboratoire médical et d'une pharmacie. Une aile pédiatrique et un espace pour les accouchements et la gynécologie sont aussi prévus.