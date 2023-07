Ils sauvent Paris en chantant! «Miraculous», carton de l'été

Malgré leurs différences, Chat Noir et Ladybug doivent s'allier pour sauver les habitants de Paris.

Si aucun enfant ne rôde jamais près de votre téléviseur, vous faites peut-être partie des rares personnes à n'avoir jamais entendu parler du phénomène mondial «Miraculous». Diffusé dans 120 pays, avec 280 millions de produits dérivés vendus et une flopée de récompenses internationales, le dessin animé français lancé en 2015 connaît en effet un succès planétaire.

Depuis mercredi dernier, c'est le blockbuster musical et animé «Miraculous, le film» qui agite les fans et les salles obscures, devant... «Indiana Jones»! Il faut dire qu'avec ses 80 millions d'euros de dollars de budget, un record pour un long métrage d'animation français, l'adaptation a sorti les gros moyens, visant une belle et longue carrière internationale.

«On a refait Paris»

Le résultat est sensationnel, avec des prouesses graphiques dans un mix de couleurs, de textures et de mouvements de caméras. Le tout sur fond de performances vocales très sympathiques. Les super-héros Ladybug et Chat Noir, sorte de «fusion» entre personnages Disney et Marvel, y évoluent dans un Paris sublimé.

«Le film revient sur les origines des héros. Il fallait qu'il soit très au-delà du reste. Et donc on est partis encore plus haut. On a refait Paris, on a remodélisé l’intégralité des personnages pour offrir aux fans une Lady Bug encore plus jolie», affirme Jeremy Zag, cocréateur du personnage et réalisateur du film.

«On traite de problèmes du quotidien»

Petits et grands tombent forcément sous le charme. Les salles sont pleines, avec de nombreux jeunes déguisés dans leur personnage favori. Au-delà de l'esthétique, malgré quelques clichés, le scénario est correct et les sujets abordés d'actualité, comme le harcèlement à l'école, l'acceptation de soi ou l'injustice sociale. «On s’adapte à notre époque. On traite de problèmes du quotidien», note encore le réalisateur.