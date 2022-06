Football : Miralem Pjanic dans l'équipe type du FC Metz?

À l'occasion de son 90e anniversaire, le club messin invite ses supporters à former la plus belle des équipes.

À partir de ce jeudi et jusqu'à mercredi prochain, chacun peut élire les meilleurs milieux défensifs et offensifs et Miralem Pjanic, formé au FC Metz (38 matches, 4 buts) fait partie des joueurs pré-sélectionnés. Si vous estimez qu'il fait partie des meilleurs milieux offensifs de l'histoire du club lorrain, vous pouvez voter pour lui en cliquant ici.