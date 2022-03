Miranda en soutif, comme d’habitude

Même si elle faisait la promo de pantalons de ski ou de salopettes de chantier, les hommes la trouveraient toujours sexy. Elle a quelque chose d’énervant Miranda Kerr.

Elle n’es pas une Victoria’s Secret’s Girl pour rien! Et quand on fait appel au modèle australien, elle se retrouve le plus souvent en petite culotte et en soutien gorge. Comme c’ets le cas pour la dernière collection de Bloomingdales.