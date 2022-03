Fiançailles : Miranda et Orlando enfin fiancés

Après trois ans d’idylle, le top-modèle Miranda Kerr a officialisé son union avec l’acteur Orlando Bloom.

Ensemble depuis 2007, Miranda et Orlando ont néanmoins connu des hauts et des bas dans leur romance. Ils se sont en effet séparés en 2008, avant de se remettre ensemble quelques mois plus tard. C’est là que Miranda a emmené son chéri à Sydney, afin de le présenter officiellement à ses parents. Leur emploi du temps surchargé n’a pas été évident à gérer pour l’équilibre de leur couple.

«Miranda et moi, on est souvent séparés à cause de nos jobs. On travaille très dur. Alors quand on peut, on essaie de se trouver des moments rien que pour nous deux», expliquait récemment Orlando à la presse. De son côté, Miranda a confié il y a quelques jours qu’elle rêvait de prendre du temps pour elle et d’habiter «dans une vieille ferme qui fonctionnerait à l’énergie solaire, avec un hamac et un grand jardin». Espérons que le bel Orlando exauce ce rêve ainsi que plein d'autres encore.