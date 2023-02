France/Grand Est : Mis en examen à Nancy pour des paris au Kosovo

Quatre matches au moins du championnat kosovar de football ont été truqués pour offrir à des parieurs, installés à la fois en France et au Kosovo, des gains importants sur des paris sportifs.

«Le service central des courses et jeux (SCCJ) a enquêté durant près d'un an sur des faits de corruption sportive et d'escroquerie en bande organisée concernant un club de football de première division au Kosovo», a indiqué dans un communiqué la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Nancy.