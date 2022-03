Mischa Barton aime bien Paris

Mischa Barton, actrice de «O.C., California», en avait marre de sa vie à Los Angeles. «Je déteste L.A. Les paparazzis y sont les pires. Tu ne peux pas gagner contre eux», a dit l'actrice (22 ans) au journal allemand Welt am Sonntag. Mischa, née à Londres, croit même que la capitale du film américain serait dangereuse: «L.A. est le bastion des névroses. Si tu veux cette vie surréaliste et que tu aimes te dire pendant toute la journée que tu es tellement connu, vas habiter là-bas!». Il y aurait un fort risque de craquer à cause de «tout ce cirque». Elle espère maintenant vivre en paix à Paris où elle a trouvé un nouveau domicile.