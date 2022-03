Mischa Barton doit prendre du poids

Et oui à l’heure où le soleil pointe le bout de son nez et que vous vous demandez comment perdre quelques grammes, sachez que la comédienne, pour les besoins d’une nouvelle série, doit… grossir!

Mais la série s’adresse à des ados et le chéri de Demi Moore refuse de montrer des filles à la limite de la maigreur aux jeunes filles. Résultat, le mannequin britannique doit prendre des kilos. «Les producteurs font très attention à leur cible, et comme ce sont les adolescentes, il est important que la série n’envoie pas de mauvais messages. Selon les conditions qu’elle a signées pour le rôle, Mischa ne doit plus perdre de poids - ils veulent même qu’elle en prenne.» , raconte une source, proche de Mischa Barton, au Daily Mail.