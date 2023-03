Santé au Luxembourg : Antidiabétique utilisé pour maigrir: le Luxembourg tire la sonnette d'alarme

L'Ozempic, un antidiabétique devenu la star des réseaux sociaux du fait de ses propriétés amaigrissantes, est dans le viseur des autorités de santé au Luxembourg. La Direction de la santé a diffusé, dès le 18 octobre dernier, une circulaire aux médecins et pharmaciens pour leur rappeler qu'Ozempic doit être prescrit en priorité en cas de diabète, afin que le traitement des personnes atteintes de diabète de type 2 soit garanti, indiquent Paulette Lenert, ministre de la Santé, et Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale, dans une réponse parlementaire.

Effets indésirables potentiellement graves

«La Direction de la santé a constaté que la demande d'Ozempic a augmenté récemment, probablement en raison des ordonnances dites 'hors AMM', et que cela a entraîné diverses pénuries d'approvisionnement dans toute l'Europe», s'alarment Paulette Lenert et Claude Haagen. En outre, Ozempic peut aussi entraîner des effets indésirables potentiellement graves, tels que des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites ou des hypoglycémies, mettent en garde les autorités de santé françaises.

En 2022, 47 substances actives différentes contre le diabète ont été vendues en pharmacie au Luxembourg et remboursées par la CNS, notent Paulette Lenert et Claude Haagen. Cela correspond à 53 noms de vente différents de médicaments contre le diabète (nom du médicament, par exemple "Ozempic"), qui sont disponibles dans un total de 174 conditionnements et formes posologiques différents (injections, comprimés, etc.) sur le marché luxembourgeois.