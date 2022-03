Internet participatif : Misez sur un futur champion en un clic

Après les chansons et les films, les internautes français peuvent désormais s'essayer au financement d'un sportif ou d'un club de football, mais l'enthousiasme de la coproduction «participative» n'a pas encore gagné le monde du sport.

«En voyant l'aventure de Grégoire dans la musique, on s'est dit ‘pourquoi pas créer une écurie en faisant appel à des aficionados pour la financer ?’», raconte Sébastien Menendez, cofondateur de MultiRacers.com . Grâce au label participatif MyMajorCompany, les internautes ont pu coproduire en 2008 l'album «Toi + Moi» du chanteur Grégoire, qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires. S'inspirant de cet exemple, MultiRacers, lancé en mai 2009, propose aux internautes d'acheter une part dans une écurie de course, pour un prix de 590 à 990 euros, avec la perspective de toucher une partie des gains des chevaux.

Le principe est simple: investir 20 euros minimum sur un joueur et toucher un pourcentage sur ses gains en tournoi. Mais pour que l'aide puisse démarrer, il faut atteindre 50 000 euros, nécessaires pour une année de compétition. Or, pour l'instant, en tête des financements, Claire Feuerstein, 175e mondiale et numéro 13 française, n'a récolté que 12 000 euros. «Le petit problème, c'est qu'on n'est pas encore assez connu», regrette M. Lorin. Lui qui espérait récolter les 50.000 premiers euros en six mois comprend malgré tout la «réticence» des Français. «Dans le domaine artistique, on sait si on aime une chanson (...) Et puis, il y a environ un million de licenciés dans le tennis, alors que 40 ou 50 millions de Français écoutent de la musique», ajoute-t-il.