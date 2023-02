Près d'Anvers : Miss Belgique publie des photos après son grave accident

«Je suis toujours en soins intensifs et j’ai beaucoup de maux de tête, mais dans l’ensemble, je vais bien», indique-t-elle à Nieuwsblad. Chayenne Van Aarle souffre d’une commotion cérébrale, de quelques coupures au visage, d'un œil au beurre noir et de quelques contusions aux côtes et aux poumons. «C’est un miracle que je m’en sois tirée à si bon compte», souligne-t-elle.