Concours de beauté : Miss Belgique se défend: «Je n’ai pas fait de chirurgie!»

Chayenne van Aarle a été couronnée samedi soir à La Panne et doit déjà faire face à de nombreuses critiques, notamment sur son physique.

La jeune femme de 23 ans a été sacrée samedi soir. Instagram

À peine élue et déjà critiquée, c'est le jeu quand on entre dans la lumière. Chayenne van Aarle, Miss Belgique 2022 depuis samedi soir, était prévenue: «Kedist Deltour (Miss Belgique 2021, NDLR) m’avait dit de ne pas lire les commentaires car chaque année, il y a du négatif. Et les gens préfèrent dire du négatif que du positif», a-t-elle confié à nos confrères de Sudinfo.

Instagram

À peine la couronne placée sur sa tête, la nouvelle Miss a dû faire face à un torrent de critiques sur les réseaux sociaux: «J’ai honte pour mon pays», «C’est une fraude», «On dirait qu’elle a 35 ans», «Je comprends pourquoi le concours n’est même plus diffusé à la télé»... Les internautes n'y sont pas allés de main morte.

«J’avais le visage gonflé à cause de la fatigue et du stress»

Et certains l'ont attaquée sur son physique, l'accusant d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. «Je peux comprendre qu’au moment de mon couronnement les gens pouvaient penser cela car j’avais le visage gonflé à cause de la fatigue et du stress», a-t-elle expliqué. «Mais maintenant que le stress est redescendu, mon visage est beaucoup plus fin. Je n’ai pas fait de chirurgie!»

La jeune femme, de mère française et de père néerlandais, a grandi dans le château d’Izegrim à Grammont en Flandre-Orientale. Mais la vie de princesse, très peu pour elle. «Je lavais moi-même les draps de mon lit et mes vêtements quand j’avais seulement 12 ans. J’étais tout sauf traitée comme une princesse. Tout pour garder les pieds sur terre» et «Papa n’a pas acheté ce château pour vivre une vie de prince, il l’a acheté pour y installer un paradis pour les animaux négligés».