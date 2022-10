Conflit Russie/Ukraine : Miss Crimée condamnée pour avoir lancé un chant patriotique ukrainien dans une vidéo

Nées en 1987 et 1989

«Nous avons chanté cette chanson sans y mettre de connotations symboliques», a par ailleurs assuré sur sa page Instagram cette mannequin, danseuse et blogueuse, originaire de Poltava, dans l'est de l'Ukraine. Selon le ministère, les deux jeunes femmes, nées en 1987 et 1989, ont été reconnues coupables d'avoir discrédité l'armée russe et condamnées -- l'une à dix jours de prison et l'autre à une amende de 40 000 roubles (680 euros).