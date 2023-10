«J'ai maquillé Nabilla, Neymar et Mbappé»

Carolyne Hervé

«C'est incroyable ce qui m'arrive, on a du mal à redescendre». Elle s'appelle Angéline Aron-Clauss et concourra pour Miss France, le 16 décembre prochain, au Zénith de Dijon. La nouvelle Miss Lorraine 2023, originaire de Hilbesheim, près de Sarrebourg, a encore la tête dans les étoiles, suite à sa victoire de samedi. «J'ai reçu tellement de messages bienveillants, je suis émerveillée», confie-t-elle à L'essentiel. La jeune femme de 26 ans qui est maquilleuse et enseignante – elle dispense même des formations dans son domaine de prédilection – ajoute le rôle de Miss Lorraine à son quotidien, déjà partagé entre Paris et Metz.

«Participer à Miss Lorraine était dans un coin de ma tête depuis un moment mais je l'avais mis de côté pour me consacrer pleinement au maquillage. Il y a quelques mois, je me suis dit qu'il était peut-être temps de foncer».

«Si on m'aime ou pas, ce sera pour les bonnes raisons»

Pour Angéline, l'univers des Miss est une réelle découverte. La Mosellane a dû apprendre à défiler et à poser. Pour Miss France, une plus grande préparation s'imposera. «J'appréhende un peu. Je suis plutôt habituée à maquiller les artistes. Là, je suis de l'autre côté de la barrière», confie-t-elle. L'influenceuse Nabilla, les stars du foot Kylian Mbappé et Neymar ou encore l'homme politique français François Bayrou sont passés sous ses pinceaux de maquilleuse free-lance.

Mais les nouveautés ne font pas peur à la candidate de Miss France, bien au contraire: «Je donnerai tout pour le concours et si ça ne marche pas, je ne serai pas triste car j'aurai tout donné. Miss France, on y pense, on imagine secrètement le devenir, j'y crois. Si ça arrive ce serait la plus belle chose de ma vie». De nature «fonceuse», la Mosellane veut avant tout se montrer entière et souhaite «se faire connaître pour ce qu'elle est et pas seulement pour son physique». «Si on m'aime ou pas, ce sera pour les bonnes raisons. Succédera-t-elle à Indira Ampiot, sacrée Miss France l'année dernière? Les paris sont ouverts…