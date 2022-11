Sarah Aoutar : Miss Lorraine en route vers Miss France: «Je veux rester moi-même»

LUXEMBOURG – Sarah Aoutar, 25 ans, élue Miss Lorraine et en lice pour devenir Miss France, est l'invitée de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

Devenir Miss France, ça changerait quoi? «On doit se montrer responsable», répond cette fan de la chanteuse Beyoncé. «Je l'adore, c'est l'artiste qui me fait le plus vibrer. Elle est à fond et j'adore».