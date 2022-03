Prière anti-Poutine : Miss Russie prend la défense des Pussy Riot

Miss Russie 2013, Elmira Abdrazakova, a pris fait et cause pour les trois chanteuses des Pussy Riot condamnées à la prison pour avoir protesté contre le pouvoir en place.

La nouvelle Miss Russie a critiqué samedi la détention des deux jeunes femmes du groupe contestataire Pussy Riot qui purgent une peine de deux ans de camp pour avoir chanté une «prière punk» anti-Poutine l'an passé dans la cathédrale de Moscou. «J'ai fait mes études dans une école religieuse (orthodoxe), et pour moi, l'église est quelque chose de sacré, mais quoi qu'il en soit, la peine qui leur a été infligée est trop sévère», a déclaré Elmira Abdrazakova à la radio Service russe d'informations.

Arrêtées en février 2012

Trois jeunes femmes du groupe Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, Maria Alekhina et Ekaterina Samoutsevitch avaient été arrêtées en février 2012 dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, où elles avaient dansé et chanté une «prière punk» demandant à la Sainte-Vierge de «chasser Poutine», pour dénoncer une collusion entre l'Eglise orthodoxe et le pouvoir politique.