Concours de beauté : Miss Tahiti a été sacrée Miss France 2019

Vaimalama Chaves, 24 ans, a été élue Miss France 2019 samedi soir. Elle a devancé Miss Guadeloupe, première dauphine. Miss Lorraine figure parmi les 12 demi-finalistes.

Diplômée d'un master de management en marketing, elle a devancé Miss Guadeloupe, première dauphine, Miss Franche-Comté, deuxième dauphine, et Miss Réunion et Miss Limousin, les deux dernières finalistes. La Miss Lorraine Emma Virtz a terminé le concours parmi les douze demi-finalistes.

Trente femmes de 18 à 24 ans prétendaient au titre, à l'occasion de la 89e cérémonie diffusée en exclusivité sur TF1 et présentée une fois de plus par Jean-Pierre Foucault. Environ 4 500 personnes ont assisté à l'émission.

À égalité, jurées et téléspectateurs ont désigné les cinq finalistes, sur «la motivation, la bien séance, le savoir vivre ensemble», selon Sylvie Tellier, Miss France 2002 et directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de production audiovisuelle Endemol. Les téléspectateurs ont toutefois eu le dernier mot en désignant seuls la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.