Miss Venezuela, femme de l’univers

Dayana Mendoza, 22 ans, représentant le Vénézuela, a été élue Miss Univers 2008, lundi à Nha Trang, station balnéaire prisée du sud du Vietnam. De son côté, Miss America s'est cassée la figure.

«Miss Univers 2008 est Miss Venezuela, Dayana Mendoza»… Et badaboum la mademoiselle explose de joie, pleure, sourit, pleure, sourit… Elle est au top de la beauté internationale. Elle succède à la Japonaise Riyo Mori, Miss Univers 2007, et a devancé ses concurrentes de Colombie, République dominicaine, Russie et Mexique.

Dans une longue robe de soirée jaune, la jeune femme de 1,78 m, issue d'un pays qui a déjà donné quatre Miss Univers et cinq Miss Monde, va désormais voyager à travers le monde pour faire la promotion du concours, disposera d'un appartement de luxe à New York pendant un an et repart du Vietnam avec des robes et autres chaussures de luxe.

Dayana Mendoza a été couronnée après avoir répondu à une question sur la différence entre les hommes et les femmes. «Les hommes pensent que le chemin le plus rapide d'un point à un autre est la ligne droite. Les femmes savent que la façon la plus rapide d'arriver au but est en louvoyant», a-t-elle répondu.

Les 80 candidates ont été présentées en début de cérémonie dans le costume traditionnel de leur pays. Seules 15 d'entre elles, représentant la Venezuela mais aussi l'Australie, la République tchèque, la Hongrie, l'Italie, la Japon et le Kosovo, ont ensuite participé à la finale de l'événement organisé par le magnat américain de l'immobilier Donald Trump, la chaîne de télévision NBC et présenté notamment par l'ex-Spice Girl Mel B.

Le Vietnam, qui surfait l'an dernier encore sur le succès de son entrée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et sur son intégration croissante dans la scène internationale, avait milité ferme pour accueillir le show. Nha Trang s'était faite belle pour accueillir l'événement. La route qui mène à l'aéroport a été parsemée de fleurs. Le lieu du show - le Diamond Bay Resort - a été construit en moins d'un an, prêt juste à temps pour la grande cérémonie.

Le pays communiste espère bien que le spectacle continue et en 2010, Nha Trang devrait rempiler pour Miss Monde.

Le verdict