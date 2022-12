Quatre missiles américains abattus près de l'Ukraine, dit Moscou

La Russie a accusé, samedi, la Moldavie de «censure politique» après que ce petit pays d’Europe de l’Est, «coincé» entre l’Ukraine et la Roumanie, a suspendu l’autorisation de diffusion de six chaînes de télévision, accusées de désinformation. La Moldavie avait expliqué, vendredi, cette décision par le «manque d’informations correctes» dans leur couverture des événements nationaux et des opérations militaires russes en Ukraine.